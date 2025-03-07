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Spor

Karşıyaka Basketbol, Galatasaray deplasmanında

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

IHA7 Mart 2025 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol, Galatasaray deplasmanında
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde 8 galibiyet 11 mağlubiyetle 12. sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, Galatasaray'ı mağlup ederek 8 maçlık kazanamama serisini sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise 11 galibiyet 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray ile Karşıyaka arasında bu sezon tüm kulvarlarda 2 maçta iki takım da 1'er galibiyet aldı.

GALLİNAT VE HOLLİNS OYNAYAMAYACAK

İddialı bir kadroyla sezona başlayan ve daha sonra yaşanan sponsor kriziyle dağılan Karşıyaka Basketbol, 7 oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Daha sonra transfer yasağını da kaldırarak kümede kalmak için önce Roberto Gallinat ardından Austin Hollins'i kadrosuna katan Kaf-Kaf, geçtiğimiz günlerde yeniden transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. FIBA, yaşanan bu problemler sonrasında yapılandırılmış bazı dosyalara zamanında ödeme yapılmadığı için Gallinat ve Hollins'in lisanslarının askıya alındığı bildirildi. İzmir ekibinin lisansları aktif duruma getirmesi için 80-100 bin Dolar arasında bir ödeme yapması gerektiği ifade edildi. Bu bedeli henüz ödeyemeyen yeşil-kırmızılılarda iki yabancı oyuncu yarın oynanacak Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek.

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