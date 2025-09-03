İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Karşıyaka Basketbol özel maç programını duyurdu

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Basketbol'un yeni sezon öncesinde oynayacağı özel maç programı belli oldu.

IHA3 Eylül 2025 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol özel maç programını duyurdu
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka'nın hazırlık maçı programı netleşti. Yeşil-kırmızılı ekip, sezon öncesi ilk kampını 9-11 Eylül tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da gerçekleştirecek.

Karşıyaka, kamp süresince Rabotnicki Skopje, Kozuv Gevgelija ve KK TFT Skopje takımlarıyla özel maçlara çıkacak. Kampın ardından İzmir'e dönecek olan Kaf-Kaf, 13 Eylül'de kendi sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

İzmir etabını tamamladıktan sonra 18-20 Eylül tarihleri arasında Ankara'ya gidecek olan Karşıyaka, burada Maroussi BC (Yunanistan), Lokomotiv Kuban (Rusya) ve Türk Telekom ile hazırlık maçları oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarla hem kadro uyumunu artırmayı hem de teknik ekibin oyun planlarını sahada test etmeyi amaçlıyor.

  • Karşıyaka Basketbol
  • özel maç programı
  • yeni sezon

