Spor

Karşıyaka Basketbol sezonun ilk galibiyetini yaşadı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i iç sahada 76-69 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket ile iç sahada karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, zorlu mücadeleyi 76-69 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı. Sezona Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başlayan Karşıyaka, taraftarının önünde kazanarak adeta moral depoladı. Başantrenör Faruk Beşok da karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. İstediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Beşok, "Maçtan önce özellikle üzerinde durduğumuz bir konu vardı: savunmada sertlik ve agresiflik. Kendi sahamızda oynarken bu karakteri mutlaka ortaya koymamız gerekiyordu. Denizli, kolay atışlardan veya top kayıplarından sonra hızlı hücumlarla kolay sayı bulma konusunda oldukça etkili bir takım. Bunu ilk yarı boyunca iyi kontrol ettik, sadece 2 sayı verdik fastbreak'ten" diye konuştu.

"İKİNCİ YARIDA TEMPOMUZ DÜŞTÜ"

İkinci yarıda tempolarının biraz düştüğünü söyleyen Beşok, "Bu da normal. Çünkü Cameron Young takıma yalnızca iki gün önce katıldı. Egemen'in ciddi bir sakatlığı vardı, yaz döneminde bizimle hiç olamadı, son iki haftadır antrenmanlara katılıyor. Dolayısıyla fiziksel olarak eksikliklerimiz mevcut.

Ancak benim için en önemlisi, takımın sahaya koyduğu enerji ve mücadeleydi. Bu karakteri koruduğumuz sürece, kendi sahamızda çok maç kazanırız. Oyuncularımın bu inancı göstermesinden memnunum" şeklinde konuştu.

