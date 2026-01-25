İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Karşıyaka Basketbol, yarın Merkezefendi deplasmanında

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Merkezefendi Basketbol'a konuk olacak.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 12:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın saat 19.00'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Merkezefendi Basketbol ile karşılaşacak. Ligde İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 12 mağlubiyetle son sıranın bir üst basamağı olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Merkezefendi Basketbol ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor.

Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan'ın öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanarak hem üst üste 2 maçını kazanmayı hem de düşme hattında kurtulmayı hedefliyor.

Merkezefendi Basketbol - Karşıyaka müsabakasını Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz yönetecek.

