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Spor

Karşıyaka Basketbol'da iki ayrılık

Karşıyaka Basketbol'da Samet Geyik ve Mert Celep'in yeni sezon için Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol'da iki ayrılık
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Karşıyaka'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken iki önemli ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz sezon takımın önemli parçalarından olan Samet Geyik ile Mert Celep'in, Gaziantep Basketbol ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Samet Geyik ile Mert Celep'in, son detayların netleşmesinin ardından Gaziantep temsilcisiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Basketbol Süper Ligi'nde son saniye basketiyle ligde kalmayı başaran Karşıyaka, bu ayrılıkların ardından kadrosunu yeniden şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Samet Geyik, oynadığı 27 maçta 8.07 sayı, 5.37 ribaund ve 0.96 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Mert Celep ise 30 maçta 3.4 sayı, 2.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

  • karşıyaka basketbol
  • samet geyik
  • mert celep

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