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Spor

Karşıyaka Basketbol'da kötü gidişat sürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayan Karşıyaka Basketbol Takımı, 8 haftadadır galibiyet alamadı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol'da kötü gidişat sürüyor
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Sezona başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde başlayan Karşıyaka, ilk maçta Bahçeşehir Koleji'ne yenilse de ligin 11 maçında 8 galibiyet çıkarmayı başardı.

Ana sponsorunun sözleşmesinin sona ermesiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüpte, önce tüm yabancı oyuncular ve bazı yerli oyuncular, ardından da antrenörle yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, kötü gidişata 'dur' diyemiyor.

SON GALİBİYET SARICA DÖNEMİNDE

Ligde ilk 11 haftada 8 galibiyet 3 mağlubiyetle iyi bir görüntü çizen İzmir temsilcisi, ligdeki son galibiyeti başantrenör Sarıca döneminde, 11. haftada sahasında Manisa Basket karşısında aldı. Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile çıktığı Anadolu Efes ve Fenerbahçe karşısında galip gelemedi.

Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras'a mağlup olunmasının ardından görevi bıraktığını açıkladı. Aynı rakibine deplasmanda da yenilen İzmir ekibi, Avrupa'ya veda etti.

YENİ TRANSFERLER YAPILDI

Bazı ödemelerde yaşanan gecikme nedeniyle FIBA'dan transfer yasağı alan yeşil-kırmızılılar, yönetimin transfer yasağını kaldırmasının ardından ABD'li oyuncular Roberto Gallinat ve Austin Hollins'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni transferlerle gücünü artırmak isteyen takım, dün oynanan Beşiktaş Fibabanka maçını, ilk yarısını üstün tamamlamasına rağmen kaybetti. Karşıyaka, bu sonuçla ligde üst üste 8. mağlubiyetini aldı.

Ligde oynanan 19 karşılaşmadan 8 galibiyet alabilen İzmir ekibi, 8'i son maçlar olmak üzere 11 maçı kazanamadı.

Karşıyaka, ligde 27 puanla 8. sırada yer alıyor.

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