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Spor

Karşıyaka Basketbol'dan 2 takviye birden

Karşıyaka Basketbol, Samet Geyik ve Egemen Güven'i kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:41 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol'dan 2 takviye birden
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da transfer hareketliliği başladı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen yeşil-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlaması kapsamında iki takviye gerçekleştirdi. Şu ana kadar sessizliğini koruyan İzmir ekibi, eski oyuncularından uzun forvet Samet Geyik ve pivot Egemen Güven transferlerini duyurdu.

Ege Güven transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve 2013-2019 yılları arasında A Takım formamızı giyen Egemen Güven 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Merkezefendi forması giyen Egemen'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Samet Geyik'le ilgili yapılan açıklamada ise, "2015-2016 sezonunda Karşıyaka'mızda forma giyen Samet Geyik, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Samet'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz" denildi.

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  • samet geyik
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