Karşıyaka Basketbol'un konuğu Mersin Spor

Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 19 mağlubiyetle son basamağın bir üstü olan 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Mersin Spor ise 9 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

Yeşil-kırmızılılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem 7 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı hem de ligde kalma iddiasını devam ettirmek istiyor. Konuk ekip ise bu zorlu maçı kazanarak play-off iddiasını güçlendirmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı Mersin Spor 92-87 kazanmayı başardı.

Öte yandan Candost Volkan'ın yerine göreve getirilen Ahmet Kandemir, yeşil-kırmızılıların başındaki ilk maçına çıkacak.