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Spor

Karşıyaka bir ilki yaşadı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya 101-90 yenilerek bu sezon ilk kez iç sahada kayıp yaşadı.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Karşıyaka bir ilki yaşadı
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Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka, 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılı ekip 101-90 kaybetti. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligde bu sezon ilk kez bir iç saha maçında kayıp yaşadı.

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da karşılaşmaya dair, "Taraftarımızın enerjisini bugün de hissettik. Günün sonunda, bu kadar eksik olduğumuz bir ortamda Fenerbahçe Beko gibi bir rakibe karşı tüm maçı oynadık, mücadele ettik, ama kazanmak kolay değildi. Kenan ve Muhsin sakatlıklarına rağmen özveriyle oynadılar. Maç içinde de sakatlıkları ve faul problemlerini hissediyorsunuz. Şunu da söylemem lazım; karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Boş atışları büyük yüzdeyle değerlendirdiler, aksi olsa 2. yarı öne bile geçebilirdik. Fenerbahçe Beko'nun da hakkını vermek lazım. Sonuçta biz, bu sene her daim yaptığımız gibi, elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

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