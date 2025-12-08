Karşıyaka bu sezon ilki yaşadı!

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 12. hafta maçında deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaştı. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi yeşil-kırmızılılar 3-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, sezonun ilk yenilgisini aldı.

Aylar sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Kaf-Kaf, bu kaybın ardından lider Belediye Kütahyaspor ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı. Karşıyaka, 27 puanla zirvenin hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, gelecek hafta lider Belediye Kütahyaspor ile üçüncü sıradaki Eskişehirspor'un karşı karşıya geleceği haftada Bornova 1877'yi mağlup ederek hem ikinci sıradaki yerini korumayı hem de zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Öte yandan, Karşıyaka Eskişehirspor maçında kalesinde gol görerek 3 maç aradan sonra ilk kez gol yemiş oldu.

DIŞ SAHADA DÜŞÜŞ VAR

Eskişehirspor maçına kadar yenilgisiz ilerleyen Karşıyaka, bu karşılaşmayla birlikte deplasmanda oynadığı son 3 maçta galibiyet alamamış oldu. Dış sahadaki ilk 3 maçını kazanan yeşil-kırmızılılar, ardından ciddi bir düşüş yaşayarak sonraki 3 deplasman müsabakasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yetinmek zorunda kaldı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün bu sorunu kısa bir sürede çözerek yeşil-kırmızılıların tekrar dış sahadaki maçlarda yükselişe geçmesi bekleniyor.