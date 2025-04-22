İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2025 Salı / 24 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2625
  • EURO
    43,9911
  • ALTIN
    4251.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka-Bursaspor maçının biletleri satışa çıktı
Spor

Karşıyaka-Bursaspor maçının biletleri satışa çıktı

Karşıyaka'nın TFF 3. Lig 1. Grup'taki normal sezonun son hafta karşılaşmasında konuk edeceği Bursaspor mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.

IHA22 Nisan 2025 Salı 11:42 - Güncelleme:
Karşıyaka-Bursaspor maçının biletleri satışa çıktı
ABONE OL

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 30. hafta mücadelesi olan normal sezonun son maçında Bursaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, ligdeki sıralama için kritik maç olan zorlu mücadelenin biletlerini de internet üzerinden satışa çıkardı. Karşıyaka-Bursaspor maçı biletleri 150 TL ve bin TL arasında değişen fiyatlarla taraftarların alımına sunuldu. Konuk ekip seyircisi alınmayacağı için de deplasman tribünü biletleri satışa çıkmadı.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Alt/Üst: 150 TL

Numaralı Alt: 300 TL

VIP A-C: 600 TL

VIP B: 1000 TL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.