Karşıyaka deplasmanda kazandı

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftasında konuk olduğu ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 87-83 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel
ONVO Büyükçekmece Basketbol: Lecque 20, Vuurst 24, Metin Türen 7, Myers, Johnson 3, Yiğit Özkan, Pipes 2, Can Kaan Turgut, Bruinsma 6, Bandaogo 8, Doğan Şenli 13
Karşıyaka: Sokolowski 18, Samet Geyik 11, Manning 22, Alston 8, Moody 18, Young 5, Serkan Menteşe 3, Gordic, Egemen Güven, Mert Celep 2
1. Periyot: 20-27
Devre: 44-51
3. Periyot: 64-70