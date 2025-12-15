İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Karşıyaka deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftasında Karşıyaka, konuk olduğu ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 87-83 mağlup etti.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
Karşıyaka deplasmanda kazandı
Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftasında konuk olduğu ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 87-83 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel

ONVO Büyükçekmece Basketbol: Lecque 20, Vuurst 24, Metin Türen 7, Myers, Johnson 3, Yiğit Özkan, Pipes 2, Can Kaan Turgut, Bruinsma 6, Bandaogo 8, Doğan Şenli 13

Karşıyaka: Sokolowski 18, Samet Geyik 11, Manning 22, Alston 8, Moody 18, Young 5, Serkan Menteşe 3, Gordic, Egemen Güven, Mert Celep 2

1. Periyot: 20-27

Devre: 44-51

3. Periyot: 64-70

