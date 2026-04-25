Karşıyaka, deplasmandan beraberlikle döndü

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı elde etti. İzmir temsilcisi, play-off eşleşmesinde ligi dördüncü sırada bitiren Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Yeşil-kırmızılılar, deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle golsüz berabere kalarak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti. 28 Nisan Salı akşamı Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Karşıyaka, sahasında galip gelmesi halinde adını bir üst tura yazdıracak. İzmir ekibi, turu geçmesi durumunda Balıkesirspor ile Eskişehirspor eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Öte yandan iki takım arasında normal sezonda İzmir'de oynanan mücadeleyi Karşıyaka 2-0 kazanmıştı.