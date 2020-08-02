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Spor

Karşıyaka Doğukan İnci'nin satışını bekliyor

Maddi zorluklar yaşayana Karşıyaka, Beşiktaş'ın gündeminde olan genç futbolcusu Doğukan İnci'nin satışından gelecek parayla nefes alacak.

DHA02 Ağustos 2020 Pazar 15:03 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 15:03
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste ikinci kez Play-Off heyecanı yaşayıp 2. Lig'e dönmeyi yine ıskalayan Karşıyaka'da takımın gözde oyuncusu Doğukan İnci'nin geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Geçen sezon lig ve Play-Off'ta toplam 14 golle parlayan 21 yaşındaki yıldız adayının 2.5 milyon TL'ye yakın bonservis ücreti ve sonraki satışından yüzde 15 pay karşılığı Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilmişti.

Yönetim ise Doğukan için menajerler kanalıyla nabız yoklaması yapıldığını, kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını açıklamıştı. Kaf-Kaf'la sözleşmesi süren Doğukan'ın transferiyle ilgili belirsizliğin bayram sonrası ortadan kalkması bekleniyor. Doğukan'ı Şubat 2018'de profesyonel yaparken eski kulüplerinden Bucaspor'dan 15 bin TL karşılığında yetiştiriciliğini alan Karşıyaka, aynı yaz kaleci Erhan Erentürk'ü sattığı Altınordu'yla da genç yıldız adayının yetiştiricilik ücreti problemini çözmüştü. Doğukan satılırsa transfer yasağı süren Karşıyaka yeni sezon öncesi önemli bir bonservis gelirine kavuşacak.

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