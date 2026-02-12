Karşıyaka, evinde bir başka

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışında geriye düşerek 4. sıraya kadar geriledi. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası hedefini play-off hattı üzerinden şampiyonluk olarak belirleyen yeşil-kırmızılılar, bir üst lige yükselme mücadelesini sürdürüyor. Sezon başından bu yana deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanan Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, iç sahada ise etkili bir performans ortaya koyuyor.

Bu sezon taraftarı önünde 10 maça çıkan Kaf-Kaf, 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken yalnızca 1 kez mağlup oldu ve toplamda 25 puan topladı. Karşıyaka, bu performansıyla 25 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor ve Kütahyaspor'la birlikte ligin iç sahadaki en başarılı ekipleri arasında yer alıyor. İzmir temsilcisi, hafta sonu sahasında konuk edeceği Çoruhlu FK'yı mağlup ederek bu başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

İÇ SAHADA SADECE BELEDİYE KÜTAHYASPOR'A KAYBETTİ

Bu sezon taraftarı önünde etkili bir performans sergileyen Karşıyaka, iç sahada çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Yeşil-kırmızılılar, tek yenilgisini lider Belediye Kütahyaspor karşısında yaşarken, tek beraberliğini ise Eskişehir Anadolu ile oynadığı maçta aldı. Böylece Kaf-Kaf, sahasındaki 30 puanın 25'ini hanesine yazdırmış oldu.

İÇ SAHA GOLCÜLERİ YASİN VE ONUR

Bu sezon iç sahada 16 gol kaydeden Karşıyaka'da en golcü isimler Yasin Uzunoğlu ve Onur İnan oldu. İki oyuncu da taraftarının önünde 3'er gol atarak iç sahadaki en skorer isimler olarak öne çıktı. Toplam 8 golü bulunan forvet Yasin Uzunoğlu, bu gollerin 3'ünü Balıkesirspor, Nazillispor ve Uşakspor maçlarında kaydetti. 4 golü bulunan ofansif orta saha oyuncusu Onur İnan ise Afyonspor, Denizli İdman Yurdu ve Bornova 1877 karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırdı. Böylece bu iki futbolcu, Karşıyaka'nın iç sahadaki maçlarında en fazla gol atan isimleri oldu.