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Spor

Karşıyaka evinde hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 mağlup etti.

11 Ekim 2024 Cuma 21:00 - Güncelleme:
Karşıyaka evinde hata yapmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta açılış maçında Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 yendi.

Karşıyaka ligde ilk galibiyetini alırken, Denizli temsilcisi ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın başında 7-2'lik üstünlük kuran Karşıyaka önünde Cook'la sayılar bulan konuk ekip, 6. dakikada Ayberk'in 3 sayılık basketiyle 15-13 öne geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Karşıyaka, periyodu 29-21 üstün tamamladı.

İkinci periyodun 6 dakikalık bölümünde rakibine sadece 6 sayı şansı veren Karşıyaka, farkı 25 sayıya çıkardı: 52-27. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 60-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, 25. dakikasına 76-54 üstün geçtiği periyodu 86-58 önde bitirdi.

Karşıyaka, müsabakadan 105-88 galibiyetle ayrıldı.

Müsabakanın 2. periyodunda ayak bileğinden sakatlanan Karşıyakalı Sean McDermott müsabakaya devam edemedi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı, Jefferson 4, Webb 23, Boutsiele 8, McCollum 22, Russell 21, Hakan Sayılı, Mehmet Efe Demirel 4, McDermott 6, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 4

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 23, Cook 23, McLemore 10, Muhaymin Mustafa 2, Bleijenbergh 14, Arca Tülüoğlu, Berke Aygündüz, Shittu, Reese 2, Ayberk Olmaz 14

1. Periyot: 29-21

Devre: 60-43

3. Periyot: 86-58

5 faulle çıkan: 39.41 Cooper (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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