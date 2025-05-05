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Spor

Karşıyaka, Fenerbahçe deplasmanında

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Karşıyaka, Fenerbahçe deplasmanında
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 28. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde rakiplerine göre 2 maç eksiği bulunan İzmir ekibi, 10 galibiyet 16 mağlubiyetle sondan bir basamak üstte olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Fenerbahçe ise 25 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, sezon sonunda küme düşmemek için bu müsabakayı kazanıp rahat bir nefes almak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Karşıyaka evinde 101-90'lık skorla kaybetti.

Zorlu karşılaşmayı Özlem Yalman, Tolga Edis ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

  • Karşıyaka Basketbol
  • Fenerbhaçe
  • Basketbol Süper Ligi

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