Karşıyaka, Fenerbahçe maçına eksik kadro ile çıkıyor

Basketbol Süper Ligi'nde ana sponsorunu kaybettikten sonra aylardır son anda maaşlarını ödeyebilerek koruduğu kadrosu hafta içinde önemli oranda dağılan Karşıyaka yarın lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 200, tam 400, VIP 2 bin TL olarak belirlendi. Karşıyaka'da geçen hafta yabancılardan Boutsiele takımla vedalaşıp Dubai BC'nin yolunu tutarken, FIBA'ya başvuran diğer yabancılardan Jefferson, Webb ve McCollum hafta içinde ödeme yapılmasına rağmen sözleşmelerini sonlandırdı.

Parası ihtar süresinin son günü yatırılan Jefferson sözleşmesini tek taraflı feshederken, Webb kulübe buy out getirip alacaklarını bırakarak Alba Berlin'le anlaştı. Son 2.5 sezondur kadroda yer alan takımın yıldızı McCollum ise kendisine yarım maaş ödenince sözleşmesini sonlandırıp yarınki rakip Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. McCollum'un bu maçta sarı-lacivertli formayı giymeyip karşılaşmanın ardından imza atmasa bekleniyor. 6 yabancısından 4'ünü kaybeden, elinde yalnız Russell ve McDermott kalan Karşıyaka'da ödeme yapılmamasına tepki gösteren kaptan Kenan Sipahi de yarın oynamayacak. Ligde Fenerbahçe 12 maçta 11 galibiyet, üst sıralar için mücadele eden Karşıyaka ise 8 galibiyet almıştı.