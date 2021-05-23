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Spor

Karşıyaka - Fenerbahçe serisi İzmir'e taşındı

Karşıyaka ile Fenerbahçe, basketbol play-off yarı final üçüncü maçında yarın İzmir'de karşılaşacak. Seride durum 1-1...

AA23 Mayıs 2021 Pazar 09:47 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 09:47
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'da rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.

Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.

Serinin üçüncü müsabakası yarın saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, dördüncü maç ise 26 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

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