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Spor

Karşıyaka galibiyeti son çeyrekte aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk olan Karşıyaka, rakibini 82-75'lik skorla mağlup etti.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
Karşıyaka galibiyeti son çeyrekte aldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-75 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Starks 16, Franke 15, Erdi Gülaslan 1, Gilmore 2, Emircan Koşut, Yesukan Onar 8, Sajus 10, Love 23, Arda Berk Kaya

Karşıyaka: Kenan Sipahi 4, McCollum 17, Jefferson 21, Webb 15, Boutsiele 10, Russell 7, Thomas Akyazılı, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 6, Efe Ergi Tırpancı

1. Periyot: 15-22

Devre: 29-30

3. Periyot: 54-54

Beş faulle çıkan: 38.52 Thomas Akyazılı (Karşıyaka)

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • Onvo Büyükçekmece Basketbol
  • Karşıyaka

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