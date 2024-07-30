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Spor

Karşıyaka, Hakan Barış'la anlaştı

Karşıyaka, son olarak Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Hakan Barış ile prensip anlaşmasına vardı.

IHA30 Temmuz 2024 Salı 12:18 - Güncelleme:
Karşıyaka, Hakan Barış'la anlaştı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Kadir Bakırtaş, Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız ve Hakan Canbazoğlu'nu kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, şimdi de orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Birçok isimle görüşen İzmir ekibi, son olarak Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Hakan Barış'a kancayı attı. Bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaşmaya varan Karşıyaka, son detayların konuşulmasından sonra bu transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Böylece yeşil-kırmızılılar, Hakan Barış'la birlikte 8. transferini gerçekleştirmiş olacak.

  • karşyaka
  • hakan bareış
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