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Spor

Karşıyaka ile Bornova liderlik için kozlarını paylaşacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup zirveyi paylaşan İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Bornova 1877, yarın liderlik için derbiye çıkacak.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Karşıyaka ile Bornova liderlik için kozlarını paylaşacak
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Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Biletler hafta başında maraton tribün 125, numaralı alt 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL'den satışa çıktı. Ev sahibi Karşıyaka'da eksik bulunmazken, konuk Bornova'da geçen hafta Kuşadasıspor maçında kırmızı kart gören Utkan, aynı maçta kafasına darbe alıp yüz kemiğinde kırık oluşan Fırat ile Yılmaz Can forma giymeyecek.

Ligde sezona çok iddialı transferlerle şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk haftadan beraberlikle ayrıldıktan sonra üst üste 3 galibiyetle 10 puana ulaşıp zirveye ortak oldu. Kaf-Kaf, 48 yıl sonra ilk kez ligin ilk 4 maçında gol yemedi. Geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off oynayan Bornova 1877, mütevazi kadrosuyla bu yıl da 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçip geçen hafta averaj farkıyla liderliğe oturdu. İzmir derbisini kazanan taraf grupta zirvede kalacak.

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