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Spor

Karşıyaka, İzmir'e 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına İstanbul'da çıkan Pınar Karşıyaka, İzmir'e 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü.

DHA06 Eylül 2020 Pazar 14:41 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 14:41
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İlk sınavında Beşiktaş'ı Akatlar Spor Salonu'nda 79-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci maçta Darüşşafaka'ya 72-70 mağlup oldu. 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu hafta 9-13 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup'a katılacak yeşil-kırmızılılar, bu kupada 9 Eylül'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşıyaka, 11 Eylül'de Türk Telekom-Kızılyıldız maçının galibi ile oynarken organizasyonun final karşılaşması ise 13 Eylül'de yapılacak. 

Pınar Karşıyaka, 26 Eylül'de start alacak sezon öncesi son olarak 17-19 Eylül tarihleri arasında geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. İzmir ekibi kupada 17 Eylül'de Petkimspor'la, 19 Eylül'de ise Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak.

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