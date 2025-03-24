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Spor

Karşıyaka kazanmayı unuttu

Basketbol Süper Ligi'ndeki son galibiyetini 22 Aralık 2024'te alan Karşıyaka Basketbol, o günden bu yana kazanmayı başaramadı.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Karşıyaka kazanmayı unuttu
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da kötü gidişat devam ediyor. Yaşanan ekonomik problemlerden sonra 7 oyuncusunu kaybeden ve toparlayamayan yeşil-kırmızılılar, ligde üst üste 11 mağlubiyete imza attı. Son olarak 22 Aralık 2024'te maç kazanan İzmir ekibi, 3 aydır galibiyete hasret kaldı. Küme düşme hattına doğru ilerleyen yeşil-kırmızılılar, son sıradaki bire bir rakibi olan Yalovaspor'a kaybedince 12. sıraya kadar geriledi. Karşıyaka Basketbol Antrenörü Sinan Aksoylar da yaptığı açıklamayla kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti ve gelecek haftayı işaret etti. Önemli bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Aksoylar, "Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Bursaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanarak, bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Basketbol, 29 Mart Cumartesi günü iç sahada Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

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