Karşıyaka liderliği Kütahyaspor'a kaptırdı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılarak puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte hanesine 1 puan yazdıran yeşil-kırmızılılar, puanını 24'e yükseltti. Aynı saatte oynanan müsabakada Belediye Kütahyaspor'un Uşakspor'u mağlup etmesiyle Karşıyaka ikinci sıraya geriledi ve liderliği 25 puana ulaşan Belediye Kütahyaspor'a kaptırmış oldu.

YOLUNA YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk 10 haftalık dönemde yenilgi yüzü görmeyen yeşil-kırmızılılar, bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Toplayabileceği 30 puanın 24'ünü hanesine yazdırmayı başaran İzmir ekibi, grubundaki tek namağlup takım olma unvanını da koruyor.