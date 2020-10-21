Karşıyaka ligde de kupada da fırtına gibi

IHA 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:15 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:15

Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Karşıyaka ve Bergama Belediyespor karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-kırmızılılar Battal Demirbilek’in 1. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde kapatan Karşıyaka, 60. dakikada Özkan Duman ile farkı 2’ye taşıdı. Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü de eline alan ev sahibi ekipte 86. dakikada sahneye çıkan Batuhan Kara, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. 3-0’lık skorla mücadeleyi kazanan Karşıyaka, Türkiye Kupası’nda 3. tura yükseldi.

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Bu maçla beraber bu sezonki 6. resmi karşılaşmasına çıkan Karşıyaka, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Karşıyaka’da Battal Demirbilek maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncu, maçta yaptığı 1 gol, 2 asistlik performansıyla takımının attığı tüm gollere katkı vererek maçın adamı oldu. Yeşil-kırmızılılarda ayrıca 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Oğuz Erk, kariyerindeki ilk profesyonel maçına çıktı. Bu sezon yenilgi almayan yeşil-kırmızılılar, Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta da liderliğini sürdürüyor.