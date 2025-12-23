İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Karşıyaka ligin ilk yarısını 3 puanla kapadı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk devrenin son maçında Tire 2021 FK'yı 2-1 mağlup ederek araya galibiyetle girdi.

23 Aralık 2025 Salı 12:09
Karşıyaka ligin ilk yarısını 3 puanla kapadı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmayı başardı. Devrenin son karşılaşması olan 15. hafta mücadelesinde bir diğer İzmir temsilcisi Tire 2021 FK'yı konuk eden yeşil-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1'e çevirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten Kaf-Kaf, lider Belediye Kütahyasspor'u 2 puan geriden takibini sürdürdü. Karşıyaka'nın devre arasında kadrosunu güçlendirmek ve eksik bölgeleri tamamlamak adına yoğun bir çalışma yapacağı öğrenilirken, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün özellikle hücum hattına üretken bir oyuncu talep ettiği belirtildi. Yeşil-kırmızılıların ara transfer döneminde 2-3 takviye yapması bekleniyor.

EN BAŞARILI İÇ SAHA TAKIMI

Karşıyaka, ligin ilk devresinde taraftarının önünde sergilediği performansla önemli bir başarıya imza attı. Bu süreçte 8 maça çıkan yeşil-kırmızılılar, 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Böylece 22 puan toplamayı başaran İzmir ekibi, bu alanda ligin en iyi takımı olmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, iç sahadaki bu performansını ligin ikinci yarısında da sürdürmeyi hedefliyor.

İLK DEVREDE 1 KEZ KAYBETTİ

Bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Karşıyaka, ilk 15 maçlık periyotta yalnızca Eskişehirspor deplasmanında mağlubiyet yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, bu süreçte elde ettiği 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puana ulaştı. İzmir temsilcisi, ligin ikinci yarısının ikinci haftasında Belediye Kütahyaspor'u sahasında ağırlayacak ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

