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Spor

Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay ile imzaladı

Karşıyaka, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

IHA14 Haziran 2024 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay ile imzaladı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için 65 yaşındaki çalıştırıcı Mustafa Reşit Akçay'ın takımın başına getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile 2024 - 2025 sezonu için anlaşmış bulunmaktayız.

Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonun başında Batman Petrolspor'dan sağlık sorunları gerekçesiyle ligin başlamasına kısa süre kala maça çıkmadan ayrılmıştı.

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