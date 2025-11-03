İSTANBUL 20°C / 13°C
Karşıyaka, namağlup yoluna devam ediyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta şu ana kadar 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor.

3 Kasım 2025 Pazartesi 12:50
Karşıyaka, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta adeta fırtına gibi esiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk 9 hafta sonunda sergilediği performansla taraftarlarını şampiyonluk için umutlandırdı. Burhanettin Basatemür yönetimindeki Kaf-Kaf, geride kalan maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yoluna namağlup şekilde devam ediyor.

Afyonspor, Belediye Kütahyaspor, Balıkesirspor, Alanya 1221, Çoruhlu FK, Nazillispor ve Uşakspor karşısında sahadan üç puanla ayrılan Karşıyaka, yalnızca Eskişehir Anadolu ve Altay ile berabere kaldı. Bu süreçte toplayabileceği 27 puanın 23'ünü hanesine yazdıran yeşil-kırmızılılar, grubun zirvesine yerleşti.

Şu ana kadar istikrarlı performansıyla dikkat çeken Karşıyaka, uzun yıllardır özlemini çektiği üst lig hedefine adım adım ilerliyor. Taraftarların desteğini de arkasına alan İzmir temsilcisi, bu sezon şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

