Karşıyaka, Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzaladı

Yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Medical Point, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ, Eda Özyılmaz, İlarya Zararsız, Nehir Döngez, Derin Saygı, Fadime Berra Aslan ve Simay Cinbaz'ı transfer ettiğini açıklayan yeşil-kırmızılılar, şimdi de altyapıdan bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, altyapısında yer alan 2006 doğumlu olup pasör mevkisinde oynayan Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2. Lig ve genç takımlarımızda forma giyen 2006 doğumlu pasör Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.