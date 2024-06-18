İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2024 Salı / 12 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5957
  • EURO
    35,0614
  • ALTIN
    2436.8
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka, Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzaladı
Spor

Karşıyaka, Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzaladı

Karşıyaka Medical Point, altyapısında yer alan 2006 doğumlu olup pasör mevkisinde oynayan Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

IHA18 Haziran 2024 Salı 15:08 - Güncelleme:
Karşıyaka, Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzaladı
ABONE OL

Yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Medical Point, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ, Eda Özyılmaz, İlarya Zararsız, Nehir Döngez, Derin Saygı, Fadime Berra Aslan ve Simay Cinbaz'ı transfer ettiğini açıklayan yeşil-kırmızılılar, şimdi de altyapıdan bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, altyapısında yer alan 2006 doğumlu olup pasör mevkisinde oynayan Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2. Lig ve genç takımlarımızda forma giyen 2006 doğumlu pasör Nehir Cinel ile profesyonel sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.