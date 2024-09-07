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Spor

Karşıyaka özel maçta mağlup

İzmir ekibi Karşıyaka Basketbol Süper Ligi öncesi Darüşşafaka ile yaptığı hazırlık maçında 1 sayı farkla mağlup oldu.

DHA7 Eylül 2024 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Karşıyaka özel maçta mağlup
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, İstanbul'da oynadığı son özel maçında Darüşşafaka'ya 1 sayı farkla 65-64 yenilmekten kurtulamadı. Daha önce Manisa Basket ve Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmaları kazanan Kaf-Kaf, Darüşşafaka önünde son hücumda yeni transferlerinden Jefferson'la üçlük atıştan yararlanamayınca mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılarda maçta Webb 13, Jefferson ve McCollum maçta 11 sayı attı. İzmir temsilcisi Antalya'da katılacağı özel turnuvada 9 Eylül'de Anadolu Efes, 11 Eylül'de Galatasaray ile karşılaşacak.

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