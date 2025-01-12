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Spor

Karşıyaka potada arayışta

Bir süredir krizlerle boğuşan Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka en az 3 yabancı ve 1 yerli transferi yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...

DHA12 Ocak 2025 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Karşıyaka potada arayışta
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Basketbol Süper Ligi'nde kadrosundaki 5 önemli oyuncu kulüpteki sponsor krizi ve maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle ayrılıp, 5 yıldır takımı çalıştıran antrenör Ufuk Sarıca'yla da vedalaşan Karşıyaka, üst üste 3 yenilgiyle düşüşe geçerken, yönetim en az 3 yabancı, 1 yerli transferi yapmak istiyor. Hafta içinde Ufuk Sarıca'yla yollar ayrıldıktan sonra yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz yönetiminde çıktığı maçta Türk Telekom'a da deplasmanda 95-73 mağlup olan Kaf-Kaf, dağılan kadrosuyla Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki Promitheas Patras sınavı dahil art arda 4 mağlubiyet aldı.

3 YABANCI ARANIYOR, RUSSELL'A BARCELONA TALİP

Yeşil-kırmızılılarda kulübü sezon başından beri kilitleyen sponsor sıkıntısını aşmaya çalışan yönetim, Bahçeşehir Koleji'nden guard Ömercan İlyasoğlu'yla anlaşma zemini arayıp, 3 az maliyetli yabancı peşinde. Karşıyaka'da McDermott'la birlikte kadroda kalan iki yabancıdan biri olan Fatts Russell'a ise EuroLeague ve İspanya Ligi'nin dev ekibi Barcelona talip oldu. Çin ve Romanya'dan da teklifler alan Russell giderse kulüp transferden bonservis kazanacak. Russell, ligde Fenerbahçe maçında 40 sayıyla sezonun rekorunu kırmıştı. McCollum, Jefferson ve Boutsiele ile borçlu ayrılan Kaf-Kaf, maaşları ödendikten sonra alacaklarını bırakıp giden Webb'den 60 bin Dolar, Kenan Sipahi'den ise 500 bin TL buy-out geliri elde etmişti.

ERGÜLLÜ'DEN MESAJ

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, taraftara mesaj verdi. Ergüllü, sosyal medya hesabından, "Arenayı eski günlerine döndürmeye var mısın" yazıp, "Tüm takımlarımız var güçleri ile mücadele ediyor. Hem oyuncularımızın hem teknik ekiplerimizin emeklerine sağlık. Tüm taraftarlarımız sezon sonuna kadar hepsine sahip çıkıp sonuna kadar desteklerini eksik etmesinler" mesajını paylaştı.

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