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Spor

Karşıyaka sahasındaki 6 maçın 5'inde 100 sayı barajını geçti

Karşıyaka, bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 6 iç saha maçının 5'inde 100 sayıyı geçmeyi başardı.

IHA24 Aralık 2024 Salı 12:36 - Güncelleme:
Karşıyaka sahasındaki 6 maçın 5'inde 100 sayı barajını geçti
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Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk 11 hafta itibarıyla 8 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu puan tablosunda 4. sıraya yerleşti. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmezken, skorer kimliğini de konuşturdu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynadığı 6 maçın 5'inde 100 sayı ve üzeri atan Karşıyaka, taraftarlarını bu anlamda mutlu etmeyi başardı. Bu süreçte evinde oynadığı karşılaşmalarda Merkezefendi Basket'e 105, Mersin Spor'a 107, Yalovaspor Basketbol'a 104, Darüşşafaka'ya 101 ve son olarak da Manisa Basket'a 101 sayı atan İzmir ekibi, iç sahada sadece Galatasaray'a 100 ve üzeri sayı atamadı. Yeşil-kırmızılılar o müsabakada da 94 sayı üretmeyi sağlamıştı.

Şu ana kadar ligde toplam bin 4 sayı atan Karşıyaka, kendisiyle eşit sayı üreten Tofaş'la birlikte ligin en fazla sayı atan takımı konumunda bulunuyor.

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