19 Ağustos 2025 Salı
  • Karşıyaka, Samet Seymen Sargın transferini duyurdu
Spor

Karşıyaka, Samet Seymen Sargın transferini duyurdu

Karşıyaka, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı kadrosuna kattı.

19 Ağustos 2025 Salı 10:19
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Bayram Kılıç, Tolga Ünlü, Onur İnan, Ömer Faruk Sezgin, Rıza Mert Pişirici ve Ahmet Yağız Mengi takviyelerini gerçekleştiren yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Kadro planlaması kapsamında transfere ara vermeyen İzmir ekibi, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç oyuncu Samet Seymen Sargın ile anlaşmaya varmıştır.

Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor forması giyen Samet Seymen, futbol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. Altyapısında gösterdiği başarılı performansla U17 Milli Takım formasını terletti.

Samet Seymen Sargın'a hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

