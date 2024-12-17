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Spor

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'e konuk olacak

Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Karşıyaka deplasmanda Fransız ekibi Saint-Quentin ile karşılaşacak.

AA17 Aralık 2024 Salı 09:50 - Güncelleme:
Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'e konuk olacak
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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında yarın Fransa'da Saint-Quentin'le karşılaşacak.

Saint Quentin Arena'daki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Karşıyaka, play-in oynamayı garantilediği grupta 2. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini mağlup etmesi veya en fazla 10 sayı farkla yenilmesi halinde ikinci, aksi takdirde üçüncü olacak.

Grubu 3. sırada bitirmesi halinde play-in'de Galatasaray'ın rakibi olacak İzmir ekibi, 2. basamakta yer alması durumunda RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras'tan (Yunanistan) biriyle eşleşecek.

AVRUPA'DA 276. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 276. müsabakasında mücadele edecek Karşıyaka, geride kalan 275 maçta 145 galibiyet, 128 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 bin 948 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 21 bin 399 sayı gördü.

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