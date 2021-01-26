Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde tur için kritik maçta

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son maçlar öncesinde 2. durumda bulunan Pınar Karşıyaka, yarın İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonundaki Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket maçı saat 20.30'da başlayacak. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Alman temsilcisi Brose Bamberg'in ardından 8 puanla ikinci durumda olan Pınar Karşıyaka, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde play-off gruplarına kalacak.
İspanya'daki ilk maçta rakibine 81-72 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, rakibine 9 sayı farkla yenilse de genel averaj üstünlüğünden adını bir üst tura yazdıracak.
Grupta son maçlar öncesindeki puan durumu şöyle:
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Brose Bamberg
|5
|5
|0
|426
|361
|10
|2.
|Pınar Karşıyaka
|5
|3
|2
|391
|365
|8
|3.
|Bilbao Basket
|5
|2
|3
|369
|366
|7
|4.
|Fortitudo Bologna
|5
|0
|5
|315
|409
|5
Avrupa kupalarında 229. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 228 karşılaşmada 123 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 18 bin 161 sayı atıp, potasında 17 bin 608 sayı gördü.