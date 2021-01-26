Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde tur için kritik maçta

AA 26 Ocak 2021 Salı 10:02 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 10:02

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son maçlar öncesinde 2. durumda bulunan Pınar Karşıyaka, yarın İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonundaki Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket maçı saat 20.30'da başlayacak. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Alman temsilcisi Brose Bamberg'in ardından 8 puanla ikinci durumda olan Pınar Karşıyaka, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde play-off gruplarına kalacak.

İspanya'daki ilk maçta rakibine 81-72 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, rakibine 9 sayı farkla yenilse de genel averaj üstünlüğünden adını bir üst tura yazdıracak.

PUAN DURUMU

Grupta son maçlar öncesindeki puan durumu şöyle:

S Takım O G M A Y P 1. Brose Bamberg 5 5 0 426 361 10 2. Pınar Karşıyaka 5 3 2 391 365 8 3. Bilbao Basket 5 2 3 369 366 7 4. Fortitudo Bologna 5 0 5 315 409 5

AVRUPA'DA 229. MÜCADELE

Avrupa kupalarında 229. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 228 karşılaşmada 123 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 18 bin 161 sayı atıp, potasında 17 bin 608 sayı gördü.