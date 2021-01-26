İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4118
  • EURO
    8,9843
  • ALTIN
    441.417
  • BIST100
    1523.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde tur için kritik maçta
Spor

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde tur için kritik maçta

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda tur için İspanyol Bilbao Basket'le karşılaşacak. Yeşil kırmızılılar yarınki müsabakayı kazandığı takdirde play-off gruplarına kalacak.

AA26 Ocak 2021 Salı 10:02 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 10:02
ABONE OL

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son maçlar öncesinde 2. durumda bulunan Pınar Karşıyaka, yarın İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonundaki Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket maçı saat 20.30'da başlayacak. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Alman temsilcisi Brose Bamberg'in ardından 8 puanla ikinci durumda olan Pınar Karşıyaka, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde play-off gruplarına kalacak.

İspanya'daki ilk maçta rakibine 81-72 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, rakibine 9 sayı farkla yenilse de genel averaj üstünlüğünden adını bir üst tura yazdıracak.

PUAN DURUMU

Grupta son maçlar öncesindeki puan durumu şöyle:

STakımOGMAYP
1.Brose Bamberg55042636110
2.Pınar Karşıyaka5323913658
3.Bilbao Basket5233693667
4.Fortitudo Bologna5053154095

AVRUPA'DA 229. MÜCADELE

Avrupa kupalarında 229. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 228 karşılaşmada 123 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 18 bin 161 sayı atıp, potasında 17 bin 608 sayı gördü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.