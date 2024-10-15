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Spor

Karşıyaka siftah yaptı

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'i 84-74 yendi. Karşıyaka'nın ilk galibiyetine ulaştığı grupta Saint-Quentin de ilk yenilgisini yaşadı.

15 Ekim 2024 Salı 22:03 - Güncelleme:
Karşıyaka siftah yaptı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'i 84-74 yendi. Karşıyaka'nın ilk galibiyetine ulaştığı grupta Saint-Quentin de ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Traore'nin 3 sayılık basketiyle başlayan rakibi karşısında McCollum ve Jefferson'un basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan Karşıyaka, 4. dakikada 10-3 üstünlük kurdu. Webb'in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle etkili olan yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 11 sayı farkla 28-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren Karşıyaka 17 sayılık farka (47-30) ulaştığı periyotta rakibinin son bölümdeki 7-0'lık serisine rağmen soyunma odasına 47-37 üstün gitti.

Üçüncü periyotta 23. dakikayı 56-41 üstün geçen Karşıyaka, rakibinin 10-0'lık serisine engel olamamasına rağmen 25. dakikayı 56-51 önde tamamladı. Yeşil-kırmızılı takım periyodu 68-62 üstün tamamladı.

Müsabakanın son 5 dakikasına 75-65 önde giren Karşıyaka, müsabakadan 84-74 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyakan

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Geert Jacobs (Belçika)

Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, McCollum 21, Jefferson 18, Webb 8, Boutsiele 8, Russell 16, Hakan Sayılı, Ergi Tırpancı 1, Mehmet Efe Demirel 1, Muhsin Yaşar

Saint-Quentin: Traore 11, Kirkwood, Oniangue 15, Moore 8, Olejniczak 10, Diakite, Goudou-Sinha 8, Pfister 2, Robinson 18, Silva 2

1. periyot: 28-17

Devre: 47-37

3. periyot: 68-62

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