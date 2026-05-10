İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Karşıyaka, son saniyede ligde kaldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Bursaspor'u son saniye basketiyle 84-82 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.

IHA10 Mayıs 2026 Pazar 18:02 - Güncelleme:
Karşıyaka, son saniyede ligde kaldı!
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Karşıyaka, evinde Bursaspor'u 84-82 mağlup etti ve bu sonuçla ligde kalmayı başardı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Karşıyaka Basketbol: Stefan Moody 16, Charles Manning 24, Samet Geyik 1, Michal Sokolowski 11, Christian Bishop 8, Cameron Young 20, Justin Alston 2, Mert Celep 2, Serkan Menteşe, Nemanja Gordic, Eylem Eminoğlu, Ege Özçelik

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Bursaspor: Michael Smith 16, Landry Nnoko 4, Yavuz Gültekin 10, Vincent Earl King 4, Artur Konontsuk 3, Marcus Georges-Hunt 26, Brandon Childress 14, Yesukan Onar, Javin DeLaurier 5

Başantrenör: Roger Grimau Gragera

1. Periyot: 16-14

Devre: 31-48

3. Periyot: 62-66

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.