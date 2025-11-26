İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4719
  • EURO
    49,1441
  • ALTIN
    5681.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Karşıyaka, Stefan Moody'nin peşinde

Karşıyaka Basketbol, son olarak İtalyan ekibi Varese'de forma giyen 32 yaşındaki oyun kurucu Stefan Moody'yi kadrosuna katmak istiyor.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Karşıyaka, Stefan Moody'nin peşinde
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin en zor dönemlerinden geçen Karşıyaka, 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Manisa Basket maçında tribündeki yöneticilere havlu atan ve beklentilerin altında kalan ABD'li guard Chris Chiozza ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, oyun kurucu transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak İtalyan ekibi Varese'de forma giyen 32 yaşındaki Stefan Moody için harekete geçen Karşıyaka, deneyimli oyuncuyla temas kurdu ve bu transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Basket forması giyen Moody, 2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'da görev yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.