2 Ocak 2026 Cuma
Spor

Karşıyaka, TOFAŞ'ı uzatmada yendi

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında uzatmaya giden maçta TOFAŞ'ı 107-101 mağlup etti.

AA2 Ocak 2026 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Karşıyaka, TOFAŞ'ı uzatmada yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın açılış maçında Karşıyaka, normal süresi 92-92 tamamlanan mücadelede TOFAŞ'ı uzatma sonunda 107-101 yendi.

Karşıyaka, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Karşıyaka: Sokolowski 3, Samet Geyik 4, Manning 6, Alston 23, Moody 12, Young 24, Serkan Menteşe 2, Gordic 7, Bishop 22, Ege Özçelik, Mert Celep 4

TOFAŞ: Perez 25, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 6, Blazevic 25, Besson 13, Floyd 5, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis 3, Furkan Korkmaz 8

1. Periyot: 28-37

Devre: 49-50

3. Periyot: 64-68

Normal süre: 92-92

Beş faulle çıkan: 38.45 Bishop, 44.54 Samet Geyik (Karşıyaka)

