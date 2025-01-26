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Spor

Karşıyaka üst üste 5 yenilgisini aldı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçehir Koleji'ne 80-65 mağlup olarak üst üste 5. yenilgisini aldı.

IHA26 Ocak 2025 Pazar 11:23 - Güncelleme:
Karşıyaka üst üste 5 yenilgisini aldı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 16. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'yle karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Karşıyaka 80-65 kaybetti. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar arka arkaya 5. yenilgisini aldı ve puan tablosunda 7. sıraya kadar geriledi. Müsabaka sonrasında Karşıyaka Antrenörü Rüçhan Tamsöz önemli açıklamalarda bulundu. Takım ve kulüp olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini hatırlatan Tamsöz, "Fakat bu süreç, özellikle genç kardeşlerimiz için farklı fırsatlar oluşturuyor ve onlar da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bundan dolayı mutluyum. Bütün oyuncu kardeşlerim, iki haftadır olduğu gibi, ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor ve büyük bir özveriyle oynamaya devam ediyorlar. Umarım bu süreç bir an önce sonlanır ve sorunlar çözülür. Karşıyaka basketbolu, böyle bir durumu hak etmiyor" dedi.

İzmir ekibinde ekonomik sorunlardan dolayı kısa bir süre önce Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolcular takıma veda ederken son olarak da Başantrenör Ufuk Sarıca görevinden ayrıldı.

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