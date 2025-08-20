İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Karşıyaka Voleybol, Nur Özaydınlı transferini duyurdu

Karşıyaka Voleybol, son olarak Çanakkale Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı'yı kadrosuna kattı.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:27 - Güncelleme:
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi orta oyuncu bölgesine takviye yaparak son olarak Çanakkale Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda TVF Spor Lisesi, Karayolları, THY SK, Sarıyer, Bahçelievler, Çukurova BBSK, Sigorta Shop ve Çanakkale Belediye SK formaları giyen başarılı Orta Oyuncu Nur Özaydınlı'ya Hoş Geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

