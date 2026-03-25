Karşıyaka Voleybol, yarı final maçlarına çıkıyor

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda normal sezonu 2. sırada tamamlayan Karşıyaka Voleybol, yarı final etabının ilk maçında yarın Çanakkale Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak play-off yarı final müsabakası saat 19.00'da başlayacak. İzmir temsilcisi, yarı finallerde 27 Mart Cuma günü PTT Spor Kulübü ve 28 Mart Cumartesi ise Sakarya Voleybol ile kozlarını paylaşacak. Karşıyaka, yarı finalde ilk 2 sırada yer alması durumunda 3-5 Nisan'da aynı salonda yapılacak final maçlarında Sultanlar Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.