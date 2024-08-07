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Spor

Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı

Karşıyaka, 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile futbolseverlere tanıttı.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile futbolseverlere tanıttı. '35½ Tutkusu' isimli yayınlanan bu videoda İzmir'le özdeşleşen yiyecekler ile Karşıyaka'ya ait yerler ön plana çıkarılırken, formaların ise sahildeki bir teknede fotoğraf çekimlerinin yapıldığı gözlemlendi. Karşıyakalı taraftarlar da yaptıkları yorumlarla formaları çok beğendiklerini ve bir an önce satın almak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

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