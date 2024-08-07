Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile futbolseverlere tanıttı. '35½ Tutkusu' isimli yayınlanan bu videoda İzmir'le özdeşleşen yiyecekler ile Karşıyaka'ya ait yerler ön plana çıkarılırken, formaların ise sahildeki bir teknede fotoğraf çekimlerinin yapıldığı gözlemlendi. Karşıyakalı taraftarlar da yaptıkları yorumlarla formaları çok beğendiklerini ve bir an önce satın almak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.