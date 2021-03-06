Karşıyaka Yönetimi'nde idman boykotu şaşkınlığı

DHA 06 Mart 2021 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 13:59

Basketbol Şube Başkanı Cem Karas, "Oyuncuların aldığı tavır, hem biz yönetimimizi hem başta ana sponsorumuz Pınar'ı ve diğer destekçilerimizi çok üzmüştür. En çok üzüldüğümüz 4 günlük gecikme ihtimali üzerine gerçekleşen bu münferit olaydır. Müessese takımlarının dahi çok uzun süreli gecikmeler yaptığı bu olağanüstü ortamda Pınar Karşıyaka'nın saha içinde kazanmaya devam etmesi için bizler tüm şartları yerine getirmekteyiz" dedi.

"Bu olayın basına servis edilmesinin sebeplerini anlayacak ve gerekli tedbiri en hızlı şekilde alacağız" diyen Karas, "Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen spor kulüplerinden biri olduk. En büyük gelir ve itici gücümüz olan taraftarımızın eksik olduğu, tüm dünyada yaşanan ekonomik belirsizliklerle sponsorluk ve reklam gelirlerinin düştüğü bir sene oldu. Yine de bu sezon ligde ve Şampiyonalar Ligi'nde zirve yarışımız sürmekte. Takımımız yurtdışı deplasman maçlarına özel uçakla gitmekte, Türkiye'de olan deplasmanlarda da en üst koşul ulaşım ve kalış imkanları sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.