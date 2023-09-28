Karşıyaka, Ziraat Kupası'nda tur atladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona 3'te 3'le başlayan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'da Bergama Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Rakibini Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda konuk eden yeşil-kırmızılılar, 2-0'lık galibiyetle üst tura yükselen taraf oldu. Kaf-Kaf'ın, 2. Tur'daki rakibi çekilecek yeni kuralar sonucunda belli olacak.
EFE'Yİ UNUTMADILAR
Karşıyakalı oyuncular, Bergama Belediyespor müsabakasında atılan golleri Pazarspor karşılaşmasında çapraz bağlarından sakatlanan Efe Tatlı'ya armağan etti. Yeşil-kırmızılı futbolcular, Efe'nin formasını tribüne doğru açarak vefa örneği gösterdi.