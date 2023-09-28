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Spor

Karşıyaka, Ziraat Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Karşıyaka, Bergama Belediyespor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek üst tura yükselme başarısı elde etti.

IHA28 Eylül 2023 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Karşıyaka, Ziraat Kupası'nda tur atladı
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona 3'te 3'le başlayan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'da Bergama Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Rakibini Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda konuk eden yeşil-kırmızılılar, 2-0'lık galibiyetle üst tura yükselen taraf oldu. Kaf-Kaf'ın, 2. Tur'daki rakibi çekilecek yeni kuralar sonucunda belli olacak.

EFE'Yİ UNUTMADILAR

Karşıyakalı oyuncular, Bergama Belediyespor müsabakasında atılan golleri Pazarspor karşılaşmasında çapraz bağlarından sakatlanan Efe Tatlı'ya armağan etti. Yeşil-kırmızılı futbolcular, Efe'nin formasını tribüne doğru açarak vefa örneği gösterdi.

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