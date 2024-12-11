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Spor

Karşıyaka zirve yolunda son anda yıkıldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3'te 3'le zirve için umutlanan Karşıyaka, grup liderliği maçında La Laguna Tenerife'ye 15 sayı farktan dönüp son anda 85-82 mağlup oldu.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
Karşıyaka zirve yolunda son anda yıkıldı
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İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki karşılaşmada Kaf-Kaf hakemlerin yanlı kararlarına, 3 sayılık atışlarda 23'te 5'lik çok düşük yüzdesine ve Boutsiele ile Jefferson'dan beklediği katkıyı alamamasına rağmen son periyotta McCollum önderliğinde 15 sayılık farktan döndü. Yeşil-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun finalisti olan güçlü rakibi önünde son periyotta öne geçmeyi başarsa da hakemlerin tartışmalı faul düdükleriyle yenilmekten kurtulamadı. Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca da iki teknik faulle diskalifiye edildi.

Bu skorla grupta 5'te 5 yapan Tenerife liderliği ve direkt son 16'ya kalmayı garantiledi. Rakibine daha önceki eşleşmelerde olduğu gibi diş geçiremeyen Karşıyaka ise liderlik şansını kaçırdı. Temsilcimiz Avrupa'da yoluna üst üste dördüncü kez yine Play-In etabında devam ederek adını son 16 takım arasına yazdırmaya çalışacak. 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetinin bulunduğu grupta son maçına 18 Aralık'ta Fransa'da Saint Quentin deplasmanında çıkacak İzmir temsilcisi, ikinci sıradaki yerini koruyup Play-In'de saha avantajını elde etmek için mücadele edecek. Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Play-In etabında D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Rasta Vechta veya Promitheas takımlarından biriyle eşleyecek.

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