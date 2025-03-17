Karşıyaka, zirveyle farkı eritiyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 23. hafta mücadelesinde Velimeşespor ile karşı karşıya geldi. Alsancak Stadyumu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar 4-0 kazandı. Lider Bursaspor'un 1 puan aldığı haftada kazanan Karşıyaka, zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Böylece Karşıyaka, 47 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım da karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Yeşil-kırmızılı camiadan destek isteyen Yıldırım, "Farklı bir galibiyet aldık, çok zor dönemeçte çok zor maç olan 4-0 gibi net bir sporla kazandık, çok mutluyuz. İlk yarı bu takımın psikolojisi bozulan, toparlaması çok geç olan bir takım Velimeşe'ydi. Onun için ilk yarının verdiği o rehaveti, özellikle ligin ilk yarısının verdiği o mağlubiyeti burada taraftarlarımızı affettirmemiz gerekiyordu. Çok şükür kazandık, iyi oyunla kazandık. Bizim içerde çok büyük sıkıntılarımız var. Herkesin aile olup bu sıkıntıları gidermesi gerekiyor. Biz içerde hakikaten hep beraber hareket eden, hep beraber gülen, hep beraber kavga eden, kendi içinde tartışan ama hep güzel sonuca odaklanma adına çok güzel şeyler yapıyoruz. Bir aile olup ailenin büyükleri yani taraftarlar inşallah bu takıma daha fazla sahip çıkarlar. Yöneticilerimiz de birazcık daha maddi ve manevi bize destek verirlerse bu takım Allah izin verirse şampiyon olacak. Yine söyleyeyim sıkıntılar var. İnşallah onu bir an önce çözeriz" diye konuştu.