İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,872
  • EURO
    9,2822
  • ALTIN
    472.626
  • BIST100
    1289.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'da 1 koronavirüs vakası daha
Spor

Karşıyaka'da 1 koronavirüs vakası daha

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'da, 1 basketbolcunun daha PCR testi pozitif çıktı. Yeşil-kırmızılı takımdaki koronavirüs testi pozitif isim sayısı toplam 7 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanıyla 8'e yükseldi.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 10:50 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:50
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım'da oynaması gereken Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 Kasım'da çıkması gereken Fortitudo Bologna mücadelesi takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Pınar Karşıyaka'da 1 basketbolcunun daha PCR testi pozitif çıktı.

Son 2 haftadır virüs kabusuyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda takımdaki koronavirüs testi pozitif isim sayısı toplam 7 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanıyla 8'e yükseldi. Basketbol Federasyonu, bu gelişme üzerine Kaf-Kaf'ın 15 Kasım'da ligde deplasmanda oynaması gereken Büyükçekmece maçını da ileri bir tarihe erteledi. Karşıyaka'da önceki haftalarda DJ Kennedy de koronavirüsü atlatmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.