3 Aralık 2025 Çarşamba
Spor

Karşıyaka'da Adem Yeşilyurt fırtınası

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, hafta sonu oynanan Denizli İdman Yurdu maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

3 Aralık 2025 Çarşamba 11:33
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 11 hafta sonunda yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan İzmir temsilcisi, topladığı 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon Burhanettin Basatemür yönetiminde genç ağırlıklı bir kadro oluşturan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen birçok oyuncuyu da A takıma kazandırdı. İlk kez Karşıyaka forması giyme heyecanı yaşayan bu genç isimlerden biri de 2007 doğumlu Adem Yeşilyurt oldu.

Denizli İdman Yurdu maçında bu sezon ilk kez bir lig karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Adem Yeşilyurt, sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazandı. Genç oyuncu, 34. dakikada Hamza Küçükköylü'nün attığı ilk golün asistini yaparken, hem hücumda hem de savunmada takımına önemli katkı sağladı.

Kanat oyuncuları Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan'ın 3 aylık bahis cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması da Adem Yeşilyurt'un gelecek maçlarda forma bulma şansını artıracak.

